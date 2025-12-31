Ричмонд
«Россети»: Электроснабжение на юго-востоке Подмосковья восстановлено

Подача электричества после отключения подстанции в Подмосковье возобновилась.

Источник: Комсомольская правда

Электроснабжение потребителей, нарушенное из-за автоматического отключения подстанции в Подмосковье, полностью восстановлено. Об этом информирует пресс-служба компании «Россети Московский регион».

«Подача электроэнергии потребителям возобновлялась поэтапно. Менее чем за полтора часа энергетики восстановили электроснабжение у трети оставшихся без электричества абонентов», — сказано в релизе. Сообщение о полном восстановлении электроснабжения появилось в 04.13.

Специалисты продолжают работы по возобновлению электроснабжения потребителей смежных сетевых организаций в прилегающих сетях, уточнили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в городе Раменское Московской области временно отключена подача электроснабжения в некоторые жилые дома.

О том, как ранее в Подмосковье произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате чего без света, воды и тепла остались тысячи жителей ЖК «Императорские Мытищи», читайте здесь на KP.RU.