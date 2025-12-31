«Россети»: Электроснабжение на юго-востоке Подмосковья восстановлено

Электроснабжение потребителей, нарушенное из-за автоматического отключения подстанции в Подмосковье, полностью восстановлено. Об этом информирует пресс-служба компании «Россети Московский регион».
«Подача электроэнергии потребителям возобновлялась поэтапно. Менее чем за полтора часа энергетики восстановили электроснабжение у трети оставшихся без электричества абонентов», — сказано в релизе. Сообщение о полном восстановлении электроснабжения появилось в 04.13.
Специалисты продолжают работы по возобновлению электроснабжения потребителей смежных сетевых организаций в прилегающих сетях, уточнили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что в городе Раменское Московской области временно отключена подача электроснабжения в некоторые жилые дома.
