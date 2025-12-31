Кнутов: внутри комплекса «Орешник» военные могут спать, есть и готовить

Спецтранспорт, доставленный вместе с ракетным комплексом «Орешник» на боевое дежурство в Белоруссии, оснащен разными удобствами для бойцов, сообщил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, Минобороны РФ сообщило, что в Республике Беларусь состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник». В ходе торжественной церемонии российские военнослужащие подняли флаг ракетных войск стратегического назначения РФ.
По информации президента Белоруссии Александра Лукашенко, «Орешник» находится на территории республики с 17 декабря.
«Комплекс, судя по кадрам, доставлен к месту выполнения учебно-боевых задач. Там будут проходить тренировки личного состава. Одна из машин, которая показана на видео Минобороны, обычно используется для жизни офицеров, боевого расчета в целом. Там все сделано по примеру плацкартного вагона, также есть горячая вода, место для отдыха. Обычно одна смена находится на дежурстве, а вторая в это время может отдохнуть, попить чай, разогреть еду. Там все очень хорошо продумано и организовано. Возможно, не именно эта машина так оборудована, но обычно они похожи именно на такие», — пояснил эксперт.
Кнутов добавил, что многие части «Орешника» не попали в кадр, потому что являются особо секретными.
