Кнутов: внутри комплекса «Орешник» военные могут спать, есть и готовить

«Комплекс, судя по кадрам, доставлен к месту выполнения учебно-боевых задач. Там будут проходить тренировки личного состава. Одна из машин, которая показана на видео Минобороны, обычно используется для жизни офицеров, боевого расчета в целом. Там все сделано по примеру плацкартного вагона, также есть горячая вода, место для отдыха. Обычно одна смена находится на дежурстве, а вторая в это время может отдохнуть, попить чай, разогреть еду. Там все очень хорошо продумано и организовано. Возможно, не именно эта машина так оборудована, но обычно они похожи именно на такие», — пояснил эксперт.