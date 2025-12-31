Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Харьков все ближе: резко ускорилось наступление в самой горячей точке СВО

Полковник Алёхин назвал основную задачу ВС РФ на Харьковском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Участок в районе Мелового и Хатнего, где боевики ВСУ отказываются контратаковать, является одним из ключевых на харьковском направлении, рассказал aif.ru военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин.

«Если говорить в целом по харьковскому направлению, то многие говорят, что там для ВСУ назревает “большой котел”. Я бы не сказал, что назревает именно “котел”, однако при этом российские войска активно используют фланги и маневренные действия на них. Это позволяет продвинуться дальше», — сказал Алёхин.

Он отметил, что основная задача ВС РФ на харьковском направлении — как можно ближе подойти к Харькову с разных сторон.

«И если говорить обобщенно, участок Меловое-Хатнее имеет ключевое значение, так как именно здесь российская армия может активно продвигаться с флангов», — подытожил Алёхин.

Как сообщалось, в рядах ВСУ в районе Мелового и Хатнего на харьковском направлении фиксируются паника, а также конфликты между боевиками, в итоге противник отказывается идти в контратаки.

При этом командование ВСУ все же стремится укрепить данный участок, осознавая его оперативно-тактическую важность.