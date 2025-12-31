Участок в районе Мелового и Хатнего, где боевики ВСУ отказываются контратаковать, является одним из ключевых на харьковском направлении, рассказал aif.ru военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин.
«Если говорить в целом по харьковскому направлению, то многие говорят, что там для ВСУ назревает “большой котел”. Я бы не сказал, что назревает именно “котел”, однако при этом российские войска активно используют фланги и маневренные действия на них. Это позволяет продвинуться дальше», — сказал Алёхин.
Он отметил, что основная задача ВС РФ на харьковском направлении — как можно ближе подойти к Харькову с разных сторон.
«И если говорить обобщенно, участок Меловое-Хатнее имеет ключевое значение, так как именно здесь российская армия может активно продвигаться с флангов», — подытожил Алёхин.
Как сообщалось, в рядах ВСУ в районе Мелового и Хатнего на харьковском направлении фиксируются паника, а также конфликты между боевиками, в итоге противник отказывается идти в контратаки.
При этом командование ВСУ все же стремится укрепить данный участок, осознавая его оперативно-тактическую важность.