Харьков все ближе: резко ускорилось наступление в самой горячей точке СВО

«Если говорить в целом по харьковскому направлению, то многие говорят, что там для ВСУ назревает “большой котел”. Я бы не сказал, что назревает именно “котел”, однако при этом российские войска активно используют фланги и маневренные действия на них. Это позволяет продвинуться дальше», — сказал Алёхин.