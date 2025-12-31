Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ключ от главной крепости ВСУ в Донбассе: бойцы РФ штурмуют особый объект

Бойцы РФ контролируют почти половину Константиновки. Противник сдается в плен. Военный эксперт Гагин проанализировал ситуацию в городе для aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики активно сдаются в плен в Константиновке в ДНР, понимая свою обреченность из-за того, что их бросили командиры. Об этом aif.ru заявил военно-политический аналитик Ян Гагин.

Ранее командующий группировкой «Южная» Сергей Медведев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что под контролем ВС РФ находится до 45% Константиновки.

«Противник активно сдаётся в плен, понимая свою обречённую позицию ввиду того, что командиры управляют своими подчиненными дистанционно, а сейчас там наблюдаются проблемы со связью. Командиров в Константиновке не осталось», — сказал Гагин.

Военный эксперт отметил, что многие боевики ВСУ сдаются в плен, воспользовавшись листовками армии РФ с соответствующим призывом.

«Константиновка — один из важных ключей к освобождению ДНР, потому что она открывает направление на Славянск и Краматорск. Освобождение города открывает прямую дорогу к агломерации и выходу на нашу административную границу согласно Конституции», — подчеркнул собеседник aif.ru.