Украинский корпус «Хартия», боевики которого хвастались «освобождением» Купянска, известны издевательствами над мирными жителями, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, российские военные ликвидировали бойцов «Хартии» в районе Купянска в Харьковской области. Всего за три дня ВСУ потеряли более 80 бойцов на этом участке. Среди них члены 2-го корпуса «Хартия» Национальной гвардии Украины и наемники из Бразилии.
Военный эксперт Михайлов подчеркнул, что боевики украинского корпуса «Хартия» очень агрессивно настроены, однако никаким образом так и не смогли проявить себя в зоне боевых действий.
«За украинским корпусом “Хартия” числятся только хвастовство и преступления против гражданского населения. Вполне логично, что их стали активно ликвидировать, после того, как они начали хвастаться, что что-то захватили в Купянске и держат под контролем. Я думаю, их и дальше будут добивать. Это откровенные нацисты. Все они настроены жестко националистически, судя по их шевронам в том числе. Корпус был организован в начале 2025 года», — отметил эксперт.
Михайлов добавил, что о боеспособности боевиков «Хартии» нельзя ничего сказать, поскольку больше от них исходит «понтов и наглости».
«У них больше понтов, наглости и криков в сторону России. Сейчас они получают за это от российских военных по полной. За их спиной ни одного реального достижения», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что военные РФ уничтожили группу наемников из Южной Америки в Харьковской области.