Расплата для карателей: уничтожен спецотряд ВСУ за пытки мирных в Купянске

«За украинским корпусом “Хартия” числятся только хвастовство и преступления против гражданского населения. Вполне логично, что их стали активно ликвидировать, после того, как они начали хвастаться, что что-то захватили в Купянске и держат под контролем. Я думаю, их и дальше будут добивать. Это откровенные нацисты. Все они настроены жестко националистически, судя по их шевронам в том числе. Корпус был организован в начале 2025 года», — отметил эксперт.