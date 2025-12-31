Диетолог рассказала, кому нельзя пить шампанское

«Главная особенность шампанского — высокая газированность и спиртная крепость, которая может оказывать выраженное воздействие на организм, особенно при низких температурах. У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, язвенная болезнь или повышенная кислотность, игристые напитки могут вызвать раздражение слизистой, усиление изжоги и боли», — заявила Анастасия Лебедева в интервью RT. Она пояснила, что напиток может вызывать раздражение слизистой желудка, обострение заболеваний печени и поджелудочной железы, а также провоцировать скачки давления и тахикардию у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.