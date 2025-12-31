Диетолог рассказала, кому нельзя пить шампанское

Людям с некоторыми заболеваниями следует отказаться от шампанского на Новый год.
Употребление шампанского и игристых вин в период зимних праздников может нести дополнительные риски для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева, обратив внимание на сочетание алкоголя, углекислого газа и воздействия низких температур.
«Главная особенность шампанского — высокая газированность и спиртная крепость, которая может оказывать выраженное воздействие на организм, особенно при низких температурах. У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, язвенная болезнь или повышенная кислотность, игристые напитки могут вызвать раздражение слизистой, усиление изжоги и боли», — заявила Анастасия Лебедева в интервью RT. Она пояснила, что напиток может вызывать раздражение слизистой желудка, обострение заболеваний печени и поджелудочной железы, а также провоцировать скачки давления и тахикардию у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.
По словам специалиста, в холодное время года организм реагирует на алкоголь иначе: низкие температуры усиливают сосудосуживающий эффект, а сочетание шампанского с плотной праздничной едой увеличивает нагрузку на сердце и пищеварительную систему. Даже здоровым людям Лебедева рекомендует ограничиться одним-двумя бокалами и не употреблять игристые вина на голодный желудок.
Ранее врач-гепатолог Алексей Буеверов сообщил, что шампанское и игристые вина являются оптимальным напитком перед обильной праздничной едой, его слова передает «Национальная служба новостей». Однако при проблемах с ЖКТ от данного вида алкоголя следует отказаться, пишет 360.ru.