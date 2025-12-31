Что происходит с детьми, когда на них кричат: ответ психолога

При постоянных криках ребенок перестает воспринимать общение со взрослым как диалог. Он уже не видит в родителе надежного и разумного человека, к которому можно обратиться за поддержкой и советом. В результате у него не формируется уважительное и доверительное отношение к взрослым, а с возрастом это нередко приводит к разочарованию в мире взрослых в целом.