Что происходит с детьми, когда на них кричат: ответ психолога

Крик в адрес ребенка — распространенная, но опасная форма общения, которая может серьезно повлиять на его психику и поведение. Когда взрослые повышают голос, дети воспринимают это не как воспитание, а как угрозу, из-за чего страдает доверие в семье. Об этом KP.RU рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры Возрастная психология имени проф. Л. Ф. Обуховой факультета Психология образования ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет Дарья Красило.
«У детей раннего возраста крик родителей может вселять страх, и на какое-то время малыш перестает делать то, за что его ругают. Но ближе к подростковому возрасту ситуация меняется», — объяснила специалист.
При постоянных криках ребенок перестает воспринимать общение со взрослым как диалог. Он уже не видит в родителе надежного и разумного человека, к которому можно обратиться за поддержкой и советом. В результате у него не формируется уважительное и доверительное отношение к взрослым, а с возрастом это нередко приводит к разочарованию в мире взрослых в целом.
Психолог подчеркнула, что спокойный разговор работает гораздо эффективнее. Когда взрослый умеет сдерживать эмоции и объяснять правила без давления, ребенок учится доверять, понимать границы и чувствовать себя защищенным.
Ранее психолог Юлия Лосевская отметила, что поощрение ребенка деньгами за оценки и поведение — рискованная стратегия.