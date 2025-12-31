Матвийчук рассказал, как вычислили и вскрыли секретный бункер ВСУ у Херсона

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, как ВС РФ вычислили подземный укреплённый пункт ВСУ в Херсонской области, в котором могла быть оборудована секретная комната, предназначенная для советников иностранных армий.
«Вычислить такой бункер — задача нелегкая. Но дело в том, что жизнедеятельность человека подчиняется ряду физических принципов: повышенная концентрация углекислого газа, увеличенная температура, а также активное движение личного состава. И это в конечном счете не может остаться незамеченным», — сказал Матвийчук.
Кроме того, по мнению военного эксперта, информация о военном объекте противника могла прийти от местных осведомителей.
«Сеть осведомителей РФ в Херсонской области достаточно разветвленная, так как Херсон — русский город. До недавнего времени он был в составе России, просто сегодня он временно оккупирован. И там очень много людей, которые бы хотели, чтобы Россия вернулась», — пояснил Матвийчук.
По его словам, уничтожение подземных укреплённых пунктов, как правило, происходит с помощью бетонобойных бомб.
«Кроме того, есть на вооружении ВС РФ такая система, которая называется “Кинжал”. Она великолепно показала себя в ходе этой специальной операции», — подытожил Матвийчук.
О поражении подземного укреплённого пункта ВСУ в Херсонской области ранее сообщило Минобороны РФ. Атаку провели военнослужащие группировки войск «Днепр». В ведомстве отметили, что удар поразил живую силу противника.