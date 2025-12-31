Ричмонд
Бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ у Константиновки

Российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов и группу украинских военных в районе Константиновки.

Источник: Аргументы и факты

Расчет 122-мм гаубицы Д-30 Южной группировки войск поразил полевой склад боеприпасов и группу украинских военнослужащих в районе Константиновки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, в ходе разведки операторы подразделений беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили расположение склада с боеприпасами и скопление живой силы противника. Обнаруженные координаты были оперативно переданы артиллерийскому расчету, который нанес прицельный удар.

В результате точного артиллерийского огня склад был уничтожен, а последовавшая детонация привела к поражению находившихся рядом военнослужащих ВСУ. В Минобороны отметили эффективность действий разведывательных и артиллерийских подразделений.

Ранее ВС РФ нанесли удар по предположительному месту запуска дронов на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.