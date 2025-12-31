Обвиняемый в превышении полномочий экс-мэр Магаса Аушев ушёл на СВО

Следствие считает, что в январе 2023 года Аушев, действуя в интересах своего знакомого, утвердил сметы и справки о стоимости работ с заведомо завышенными расценками по договорам на ремонт и замену наружных сетей электроснабжения в Магасе. Из-за этого муниципалитету нанесли ущерб на сумму свыше 3,3 миллиона рублей.