Обвиняемый в превышении полномочий экс-мэр Магаса Аушев ушёл на СВО

В связи с этим суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении него. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Ингушетии.
«Суд приостановил производство по делу в отношении Аушева в связи с тем, что он заключил контракт и убыл для несения службы в зону проведения специальной военной операции», — цитирует пресс-службу РИА «Новости».
Следствие считает, что в январе 2023 года Аушев, действуя в интересах своего знакомого, утвердил сметы и справки о стоимости работ с заведомо завышенными расценками по договорам на ремонт и замену наружных сетей электроснабжения в Магасе. Из-за этого муниципалитету нанесли ущерб на сумму свыше 3,3 миллиона рублей.
Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре 2024 года сотрудники чеченской полиции задержали Аушева в Грозном. К тому моменту бывший градоначальник уже скрывался от следствия, и его объявили в федеральный розыск.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.