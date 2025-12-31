Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне накануне Нового года оставили Будапешт без майонеза

В русских магазинах в Будапеште (Венгрия) к 30 декабря закончился майонез. Об этом сообщили журналисты.

Майонез обещали привезти в один из русских магазинов в Будапеште 31 декабря.

В русских магазинах в Будапеште (Венгрия) к 30 декабря закончился майонез. Об этом сообщили журналисты.

«Майонеза уже нет — все разобрали», — рассказала продавец одного из русских магазинов, пишет РИА Новости. Однако, как уточнила она, новую партию должны привезти 31 декабря.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в новогоднюю ночь стоит придерживаться принципа «лучше недоесть, чем переесть». А о том, какие салаты можно приготовить на стол в главную ночь года — в материале URA.RU.