Россияне накануне Нового года оставили Будапешт без майонеза

Майонез обещали привезти в один из русских магазинов в Будапеште 31 декабря.
В русских магазинах в Будапеште (Венгрия) к 30 декабря закончился майонез. Об этом сообщили журналисты.
«Майонеза уже нет — все разобрали», — рассказала продавец одного из русских магазинов, пишет РИА Новости. Однако, как уточнила она, новую партию должны привезти 31 декабря.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в новогоднюю ночь стоит придерживаться принципа «лучше недоесть, чем переесть». А о том, какие салаты можно приготовить на стол в главную ночь года — в материале URA.RU.