Вравшие об отбитии Купянска боевики ВСУ первыми попали под мощный удар

Российские военные ликвидировали бойцов «Хартии» в районе Купянска в Харьковской области. Всего за три дня ВСУ потеряли более 80 бойцов на этом участке. Военный эксперт Михайлов рассказал, чем «известны» боевики спецотряда ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли точный удар по боевикам украинского корпуса «Хартия» в Купянске. Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru сообщил, чем боевики расплатились за хвастовство об «освобождении» Купянска.

Напомним, российские военные ликвидировали бойцов «Хартии» в районе Купянска в Харьковской области. Всего за три дня ВСУ потеряли более 80 бойцов на этом участке. Среди них члены 2-го корпуса «Хартия» Национальной гвардии Украины и наемники из Бразилии.

Военный эксперт Михайлов подчеркнул, что боевики украинского корпуса «Хартия» не имеют никаких успехов на поле боя.

«Многие украинские националистические подразделения больше кричат, чем делают. Тот же хваленый “Азов”*, от первоначального состава которого уже ничего не осталось. Есть и другие похожие националистические группировки. “Хартия” может приписать себя к ним, но только они более молодые, созданы в этом году. Поэтому у них еще есть запал, чтобы кричать о своих “достижениях”. “Азов”, например, уже не кричит. Они как только крикнут — сразу получают», — отметил эксперт.

Ранее подполковник запаса Олег Иванников рассказал, как будут уничтожены переброшенные командованием ВСУ под Красноармейск (Покровск) боевики из подразделения «Азов».

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

