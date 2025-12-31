Вравшие об отбитии Купянска боевики ВСУ первыми попали под мощный удар

«Многие украинские националистические подразделения больше кричат, чем делают. Тот же хваленый “Азов”*, от первоначального состава которого уже ничего не осталось. Есть и другие похожие националистические группировки. “Хартия” может приписать себя к ним, но только они более молодые, созданы в этом году. Поэтому у них еще есть запал, чтобы кричать о своих “достижениях”. “Азов”, например, уже не кричит. Они как только крикнут — сразу получают», — отметил эксперт.