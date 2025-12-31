«Зеленский прекрасно понимает, что после такой атаки часть союзников от него отвернется, но деваться ему некуда. Мы видим постоянные срывы переговоров: как только заходит речь о новом раунде, Зеленский устраивает очередную провокацию, в которой затем обвиняет Россию. Эта тактика стара как мир, и сегодня уже никто не воспринимает его заявления всерьез. Всем очевидно, что Украина превратилась в террористическое государство», — сказал Липовой.