Удар отмщения: генерал Липовой предсказал бегство Зеленского в бункер

После попытки атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области Владимир Зеленский может на длительное время скрыться в сети защищенных подземных убежищ или выехать в Европу. По мнению Героя России, генерал-майора Сергея Липового, это связано с неизбежностью ответного удара, которого глава киевского режима пытается избежать.
Зеленский скроется в бункере.
«После террористической атаки резиденции президента Зеленский будет долгое время скрываться в подземном укрытии либо находиться у своих покровителей в Европе, пытаясь переждать и избежать ответного удара. Однако это его не спасет. Ответный удар неизбежен», — отметил Липовой в беседе с aif.ru.
Генерал-майор констатировал, что глава киевского режима в очередной раз дискредитировал себя.
«Зеленский вновь доказал, что мир ему не нужен. Все его заверения о желании установить мир на Украине — лишь пустые слова и прикрытие для продолжения воровства, коррупции и войны. Мир для него — это приговор, который будет приведен в исполнение его же окружением», — уверен Липовой.
Поэтому глава киевского режима и делает всё, чтобы сорвать любые мирные инициативы, невзирая на имиджевые, физические, экономические и политические потери, пояснил собеседник издания.
«Зеленский прекрасно понимает, что после такой атаки часть союзников от него отвернется, но деваться ему некуда. Мы видим постоянные срывы переговоров: как только заходит речь о новом раунде, Зеленский устраивает очередную провокацию, в которой затем обвиняет Россию. Эта тактика стара как мир, и сегодня уже никто не воспринимает его заявления всерьез. Всем очевидно, что Украина превратилась в террористическое государство», — сказал Липовой.
Раскрыты бункеры Зеленского.
У Зеленского имеется сеть защищенных подземных резиденций. Основной запасной командный пункт, по информации генерал-майора, находится непосредственно в Киеве. Еще ряд дополнительных бункеров расположен на Западной Украине, в частности в Карпатах. Эти объекты обустроены на территории бывших шахт, подземных выработок и промышленных зон.
Липовой констатировал, что большинство сооружений построены в советский период на случай полномасштабной войны с НАТО и США.
«Подземные объекты полностью герметичны, обладают радиационной защитой, собственными запасами электричества и продовольствия. Пространства оборудованы всем необходимым для длительного проживания, отдыха и непрерывной работы руководства. Киевский режим сумел сохранить эти стратегические объекты, заранее предвидя их необходимость», — отметил Липовой.
Бункеры Зеленского вскроют.
У армии РФ достаточно вооружения для уничтожения бункеров Зеленского, обозначил генерал-майор.
«Есть, к примеру, бетонобойные бомбы и ракеты со стальным сердечником, способные пробивать от 150 до 200 метров. В зависимости от твердости скального грунта они могут уничтожить любое подземное сооружение с гарантированным коэффициентом полного разрушения», — сказал Липовой.
Также на вооружении ВС РФ, добавил генерал-майор, есть снаряды по типу ПТУР, у которых при соприкосновении с твердой поверхностью срабатывает кумулятивная струя, она пробивает часть грунта — землю и скальные породы — и ускоряет движение снаряда. По окончании работы пороховых двигателей основной заряд взрывается.
«Это проверенное оружие, которое эффективно применялось еще в Афганистане для уничтожения подземных пещер с помощью трехтонных бомб. Снаряды примерно такого же класса использовал Израиль для ликвидации подземных коммуникаций палестинских боевиков. Подобные средства поражения есть на вооружении каждой армии НАТО», — подытожил Липовой.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Киев осуществил террористическую атаку на резиденцию Путина, расположенную в Новгородской области, используя 91 БПЛА. Министр подчеркнул, что все дроны были сбиты средствами ПВО, информации о жертвах не поступало. Произошло это на фоне активных переговоров по урегулированию украинского конфликта.