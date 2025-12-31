Свежие фотографии 31/ATLAS дали новую загадку о комете

3I/ATLAS задает все больше загадок.
Астрономы, анализирующие новые снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS, обнаружили аномальную структуру, бросающую вызов стандартным моделям кометной физики. На изображениях зафиксирована необычно длинная и жесткая струя, направленная в сторону Солнца, пишет известный астрономический ресурс Astronomy Picture of the Day (APOD), поддерживаемый NASA и Мичиганским технологическим университетом.
«Новое изображение, полученное с помощью 3I/ATLAS, показывает длинную, жесткую, структурированную струю, обращенную к Солнцу, которая направлена в неправильную сторону и остается там Однако опытному глазу сразу же бросается в глаза не сама кома, а длинная, узкая, необычно расположенная структура, обращенная к Солнцу и простирающаяся от ядра в масштабе и с такой жесткостью, которые не вытекают из стандартной физики комет», — сообщается в официальном аккаунте проекта Astronomy Picture of the Day в соцсети X.
По данным экспертов, на снимке в условных цветах видна не типичная для комет широкая веерообразная пылевая оболочка, а четко очерченная и вытянутая струя. Она формирует так называемый антихвост и сохраняет прямолинейность, что требует отдельного изучения. Эта структура совпадает с ранее наблюдаемыми излучениями в направлении Солнца на снимках телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», однако на новых данных выглядит необычно протяженной.
Проект Astronomy Picture of the Day (APOD) — это известный астрономический ресурс, ежедневно публикующий изображения космоса с пояснениями экспертов. Комета 3I/ATLAS (C/2024 R3) идентифицирована как межзвездный объект, что делает её изучение особо значимым. Антихвост — это оптический эффект, при котором пылевой хвост кометы, состоящий из более крупных частиц, визуально проецируется в сторону Солнца из-за геометрии наблюдения. Однако столь жесткая и длинная структура, как в данном случае, является аномалией и может указывать на неизвестные процессы в ядре кометы или специфику взаимодействия с солнечным ветром.
Ранее ученый из Гарварда Ави Леб обнаружил уже 14-ю аномалию в изменении формы хвоста межзвездного объекта 3I/ATLAS — у нее будто два запаса льда у полюсов, которые включаются попеременно, пишет 360.ru. В ИКИ РАН заявляли, что Солнце готовится к бою с данной кометой, отмечает RT.