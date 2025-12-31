в Аэропорту Геленджик ввели дополнительные ограничения

Срочная новость.
В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
Меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности полетов.
