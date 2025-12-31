Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

в Аэропорту Геленджик ввели дополнительные ограничения

В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности полетов.

Срочная новость.

В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности полетов.