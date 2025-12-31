Ричмонд
Си Цзиньпин направил Путину новогоднее поздравление

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Об этом в среду, 31 декабря, сообщили на Центральном телевидении Китая.

Политики в преддверии праздников обменялись посланиями. Китайский лидер выразил готовность поддерживать контакты с Путиным и совместно направлять отношения стран к достижению результатов.

— Две страны поддерживают друг друга в рамках ООН и других структур, внося свой вклад в реформирование и совершенствование глобального управления, используя мудрость и силу, — добавил он.

30 декабря президент России также поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом зарубежных государственных деятелей. Послания получили политики из разных стран, в том числе и Дональд Трамп.

До этого Путин позвонил 10-летней Варваре Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Школьница хотела встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса.

Кроме того, глава государства исполнил новогоднее желание пятилетнего Тимура Рясного, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

