Врач назвала неочевидные действия, которые приведут к отравлению во время новогоднего застолья

Неправильное хранение новогодней еды может привести к последствиям.
Врачи предупреждают о повышенном риске пищевых отравлений в период новогодних праздников из-за нарушения правил хранения продуктов. Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рекомендует строго соблюдать температурный режим и принцип раздельного хранения готовых и сырых продуктов.
«Хранить продукты следует в холодильнике, где есть стабильная контролируемая температура, замедляющая рост большинства бактерий. Также важно следовать главному правилу: отделять сырые продукты от приготовленных. Это необходимо для того, чтобы избежать перекрестного заражения, когда микробы с одного продукта попадают на другой. Кроме этого, чтобы обеспечить циркуляцию холодного воздуха в холодильнике, его не следует переполнять», — заявила Анастасия Агаева в интервью RT. При этом, по ее словам, хранение еды на балконе сопряжено с рисками, поскольку температура там не всегда стабильно, что приводит к циклу постоянной заморозки и оттаивания.
По словам специалиста, накрывать праздничный стол следует по принципу «конвейера», оставляя основную массу блюд в холодильнике. За несколько часов до застолья можно выставить только нескоропортящиеся продукты: орехи, сухофрукты, цельные овощи и фрукты, выпечку. Скоропортящиеся закуски, салаты, мясные и рыбные деликатесы, а также кондитерские изделия с кремом следует подавать непосредственно перед едой. Врач подчеркнула необходимость отделять сырые продукты от готовых во избежание перекрёстного заражения и не перегружать холодильник для обеспечения циркуляции воздуха.