Врач назвала неочевидные действия, которые приведут к отравлению во время новогоднего застолья

«Хранить продукты следует в холодильнике, где есть стабильная контролируемая температура, замедляющая рост большинства бактерий. Также важно следовать главному правилу: отделять сырые продукты от приготовленных. Это необходимо для того, чтобы избежать перекрестного заражения, когда микробы с одного продукта попадают на другой. Кроме этого, чтобы обеспечить циркуляцию холодного воздуха в холодильнике, его не следует переполнять», — заявила Анастасия Агаева в интервью RT. При этом, по ее словам, хранение еды на балконе сопряжено с рисками, поскольку температура там не всегда стабильно, что приводит к циклу постоянной заморозки и оттаивания.