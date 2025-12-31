Четырехлетняя девочка пострадала в автомобильной аварии, случившейся в Омском районе

Вчера, 30 декабря, в 15:50 часов, в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что водитель автомобиля «Дэу» — 60-летний мужчина — на подъезде к селу Чернолучье выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Хавал». В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля «Хавал» — 4-летняя девочка. Травмы били настолько серьезными, что приехавшая на место аварии скорая помощь, была вынуждена доставить ребенка в медицинское учреждение.