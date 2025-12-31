В Ангарском округе сдали первый дом для сотрудников ГУФСИН

В Ангарском городском округе состоялось знаковое событие: сдан первый дом для сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области. Пять семей уже отпраздновали новоселье — им торжественно вручили ключи от новых квартир.
Среди тех, кто получил квартиру — Инга Болтинкова. Для неё это настоящий новогодний подарок: женщина призналась, что такое событие кажется невероятным. Инга более 20 лет служила в охране ГУФСИН, а затем ещё пять лет работала с осуждёнными в качестве вольнонаёмной.
В двух секциях дома разместилась 171 квартира разной площади и планировки — от однокомнатных до четырёхкомнатных. Все помещения сданы с чистовой отделкой, в них уже установлена сантехника и электрические плиты.
Большая часть квартир предназначена для сотрудников и пенсионеров ГУФСИН России по Иркутской области, которые были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий до 2005 года. Кроме того, часть жилого фонда планируют передать тем сотрудникам ведомства, у кого пока нет своего жилья в Ангарске и Иркутске.