В Ангарском округе сдали первый дом для сотрудников ГУФСИН

Среди тех, кто получил квартиру — Инга Болтинкова. Для неё это настоящий новогодний подарок: женщина призналась, что такое событие кажется невероятным. Инга более 20 лет служила в охране ГУФСИН, а затем ещё пять лет работала с осуждёнными в качестве вольнонаёмной.