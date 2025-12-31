В аэропортах Ярославля и Геленджика ввели временные ограничения на полёты

Спустя несколько минут дополнительные временные ограничения были введены и в аэропорту Геленджика. По данным Росавиации, решение также принято в целях безопасности и действует с 06:12 мск. При этом в ведомстсве уточнили, что согласно действующему NOTAM аэропорт Геленджик продолжает принимать регулярные рейсы в установленное время — с 8:30 до 20:00. Информация о сроках снятия ограничений будет доводиться дополнительно.
Ранее Life.ru писал о возобновлении работы московского аэропорта Внуково после временных ограничений. Там полностью сняли запреты на приём и выпуск воздушных судов, которые могли повлиять на расписание рейсов. Аэропорт вернулся к обычному режиму работы.
