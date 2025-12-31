Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Ярославля и Геленджика ввели временные ограничения на полёты

В аэропорту Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в 06:06 по московскому времени 31 декабря. Меры связаны с обеспечением безопасности полётов.

Спустя несколько минут дополнительные временные ограничения были введены и в аэропорту Геленджика. По данным Росавиации, решение также принято в целях безопасности и действует с 06:12 мск. При этом в ведомстсве уточнили, что согласно действующему NOTAM аэропорт Геленджик продолжает принимать регулярные рейсы в установленное время — с 8:30 до 20:00. Информация о сроках снятия ограничений будет доводиться дополнительно.

Ранее Life.ru писал о возобновлении работы московского аэропорта Внуково после временных ограничений. Там полностью сняли запреты на приём и выпуск воздушных судов, которые могли повлиять на расписание рейсов. Аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.