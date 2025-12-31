Исследователи выяснили, как инфляция сказалась на стоимости новогоднего стола

Согласно данным исследования, корзина из 16 традиционных праздничных товаров подорожала с 11,3 тыс. до 12,8 тыс. рублей. Наиболее заметный рост продемонстрировала красная рыба: цена на сёмгу увеличилась на 11%, на форель — на 22%. Стоимость красной икры выросла на треть (33%), достигнув в среднем 2994 рубля. Цены на алкоголь изменились разнонаправленно: шампанское подорожало, в то время как виски несколько подешевел. При этом огурцы, напротив, стали дешевле на 27%.