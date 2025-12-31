Исследователи выяснили, как инфляция сказалась на стоимости новогоднего стола

Стоимость новогоднего стола выросла на 12,6% в 2025 году.
Стоимость условной новогодней потребительской корзины в России по итогам 2025 года выросла на 12,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 12,8 тыс. рублей. К такому выводу пришли аналитики, изучив данные о покупках в предпраздничный период.
«Стоимость новогодней потребительской корзины жителей России в 2025 году подросла на 12,6% по сравнению с 2024», — говорится в исследовании платформы «Контур. Маркет», которые передает ТАСС. Расчет был произведен на основе анализа почти 15 миллионов кассовых чеков из магазинов по всей стране.
Согласно данным исследования, корзина из 16 традиционных праздничных товаров подорожала с 11,3 тыс. до 12,8 тыс. рублей. Наиболее заметный рост продемонстрировала красная рыба: цена на сёмгу увеличилась на 11%, на форель — на 22%. Стоимость красной икры выросла на треть (33%), достигнув в среднем 2994 рубля. Цены на алкоголь изменились разнонаправленно: шампанское подорожало, в то время как виски несколько подешевел. При этом огурцы, напротив, стали дешевле на 27%.