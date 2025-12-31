Мобильный интернет в Новый год могут ограничить: как без проблем поздравить самых близких

В новогоднюю ночь возможны перегрузка сотовых сетей и замедление мобильного интернета, поэтому лучше связаться с близкими заранее — 30 декабря, днем 31-го или уже 1 января. Об этом сообщил эксперт РОЦИТа Илья Гогуа. По его словам, в новогоднюю ночь чаще всего перегружены именно мобильные сети, тогда как Wi‑Fi и проводной интернет обычно работают стабильнее. О том, как в этих условиях без помех поздравить самых близких, — в материале URA.RU.