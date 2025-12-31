Мобильный интернет в Новый год могут ограничить: как без проблем поздравить самых близких

Мобильный интернет по соображениям безопасности может быть отключен в регионах в Новый год.
В новогоднюю ночь возможны перегрузка сотовых сетей и замедление мобильного интернета, поэтому лучше связаться с близкими заранее — 30 декабря, днем 31-го или уже 1 января. Об этом сообщил эксперт РОЦИТа Илья Гогуа. По его словам, в новогоднюю ночь чаще всего перегружены именно мобильные сети, тогда как Wi‑Fi и проводной интернет обычно работают стабильнее. О том, как в этих условиях без помех поздравить самых близких, — в материале URA.RU.
Зачем отключают интернет.
Интернет могут отключать из-за атаки беспилотников.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов пояснил, что мобильный интернет в регионах могут временно отключать, чтобы обеспечить безопасность граждан в случае угрозы атак беспилотников. Эти меры вводятся региональными властями на основе информации от Министерства обороны.
Как подчеркнул депутат, отключение может произойти в любую ночь, включая новогоднюю, если для этого будут основания. Он также добавил, что такие меры носят временный характер и направлены только на защиту людей.
По его словам, временные ограничения мобильного интернета способны иметь и положительный эффект. «Люди, по сути, отдохнут от бесконечного просмотра ненужного контента. А если кого-то нужно поздравить — можно прийти лично, позвонить в дверь и сделать это очно», — отметил он.
Что делать, если связь пропала.
В случае отсутствия мобильной связи рекомендуется перейти на использование домашнего Wi‑Fi или проводного интернета. Такие сети в меньшей степени подвержены перегрузкам и способны функционировать стабильно даже в период новогодних праздников.
В новогоднюю ночь широкополосный домашний интернет и Wi-Fi будут работать без перебоев во всех регионах РФ.
«Что касается домашнего широкополосного интернета и Wi‑Fi, я уверен, что никаких ограничений здесь не ожидается, в дополнительных мерах нет необходимости», — заявил Свинцов. По его словам, все, кто захочет находясь дома отправить поздравления или совершить видеозвонок, смогут сделать это без затруднений.
«Во всех регионах страны домашний широкополосный интернет и Wi‑Fi будут работать без перебоев. Инфраструктура многократно прошла проверку, случаев серьезных перегрузок, по сути, не фиксировалось», — добавил депутат.
Как поздравить родственников.
Поздравить близкого человека в Новый год можно заранее.
Звонить родным и друзьям лучше 30 декабря или 1 января. Об этом сообщил эксперт РОЦИТа Илья Гогуа. По его словам, если нужно поздравить близких, с которыми не получится увидеться в новогоднюю ночь, то в таком случае есть несколько вариантов.
Во-первых, можно позвонить или написать заранее — 30 декабря или днем 31‑го. Также, по его словам, вполне нормально отправить поздравление 1 января. Однако, если близкий человек живет в другом регионе или за границей, то лучше заранее настроить отложенную отправку сообщения в мессенджере.
По словам Гогуа, в новогоднюю ночь обычно перегружены мобильные сети, тогда как проводной интернет и Wi‑Fi чаще работают стабильнее, поэтому текст или голосовое сообщение, скорее всего, удастся доставить. Тем, кто собирается встретиться с друзьями после боя курантов, эксперт посоветовал заранее договориться о маршруте и за несколько часов до встречи уточнить, смогут ли все прийти.