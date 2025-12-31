Запад в панике от супероружия РФ: появились первые кадры «Орешника»

В Белоруссии официально заступил на боевое дежурство новый ракетный комплекс «Орешник».
Церемония с поднятием флага Ракетных войск стратегического назначения России прошла в лесном массиве. Опубликованы кадры на которых впервые можно увидеть знаменитый ракетный комплекс.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru раскрыл, что мы узнали об оружии нового поколения, а какие детали остались строго засекречены.
Гимн, флаг и маскировка.
Эксперт Юрий Кнутов обратил внимание на детали ритуала.
«Церемония заступления на боевое дежурство всегда проходит с исполнением гимна. На кадрах показано, как бойцы выдвигаются на позицию в лесном массиве, маскируют комплекс, а дальше они продолжат нести боевое дежурство», — сказал он.
После церемонии начинается рутинная служба.
«Там будут проходить тренировки личного состава, будут отрабатываться учебно-боевые задачи», — пояснил Кнутов.
Внешнее сходство и стратегическое отличие «Орешника» и «Искандер-М».
Анализируя обнародованные кадры, эксперт сразу заметил знакомые черты.
«На опубликованных кадрах те же машины, которые обычно используются в комплексе “Искандер-М”. Показана машина хранения, вероятно, система РЭБ (радиоэлектронной борьбы), командный пункт», — отметил Юрий Кнутов.
Из видимого также выделяются тягачи, аналоги которых тоже применяются в составе «Искандера-М». Однако на этом сравнение заканчивается, ведь речь идет о системах разного класса и возможностей.
Ключевое отличие, которое подчеркнул эксперт, заключается в радикальной разнице дальности.
«Но не будем забывать, что у “Искандера” дальность 500 километров, а здесь — 5500 км», — подчеркнул он.
Эта десятикратная разница переводит «Орешник» в совершенно иной, стратегический ранг.
Комплекс остаётся секретным.
Самая важная информация, по словам эксперта, осталась за пределами видео.
«Все самые важные объекты скрыты. Это и понятно, они совершенно секретны», — констатировал Кнутов.
Многие ключевые элементы комплекса, включая, вероятно, сами пусковые установки, не попали в объективы камер.
«Многие части “Орешника” не попали в кадр, потому что являются особо секретными», — добавил эксперт, подчеркивая, что публике и потенциальным противникам показали лишь внешнюю, узнаваемую часть комплекса.
Внутри есть всё для жизни военных: от коек до горячей воды.
Интересную сторону службы раскрывает описание спецтранспорта, сопровождающего комплекс. Одна из машин на видео — это не просто транспортное средство, а полноценный мобильный жилой модуль для офицеров и боевого расчета.
«Комплекс, судя по кадрам, доставлен к месту выполнения учебно-боевых задач. Там будут проходить тренировки личного состава», — отметил Кнутов, прежде чем перейти к описанию бытовых условий.
Эксперт подробно описал устройство этой машины.
«Там все сделано по примеру плацкартного вагона, также есть горячая вода, место для отдыха. Обычно одна смена находится на дежурстве, а вторая в это время может отдохнуть, попить чай, разогреть еду. Там все очень хорошо продумано и организовано».
Такая организация быта позволяет обеспечить длительное автономное дежурство расчета в полевых условиях, что критически важно для мобильного стратегического комплекса.
Кнутов сделал важную оговорку относительно показанной машины: «Возможно, не именно эта машина так оборудована, но обычно они похожи именно на такие».
Это значает, что показанный образец соответствует стандартному оснащению подобных вспомогательных единиц в ракетных войсках.
Размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии — это значимый шаг в рамках военного сотрудничества двух стран, отмечают эксперты.
Дальность в 5500 километров позволяет комплексу, находясь в Белоруссии, нивелировать угрозы из отдаленных стран Европы и других районов.