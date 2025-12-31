Паника под Харьковом: боевики ВСУ перебили друг друга в горячей точке СВО

«Если говорить в целом по харьковскому направлению, то многие заявляют, что для ВСУ назревает “большой котел”. Я бы не сказал, что назревает именно “котел”, однако при этом российские войска активно маневрируют на флангах. Это действительно позволяет продвинуться дальше», — сказал Алёхин.