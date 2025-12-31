Российские войска продолжают успешное продвижение в Харьковской области. Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин рассказал, что происходит на одном из ключевых участков направления — в районе сел Меловое и Хатнее, где, как сообщалось, украинские боевики отказались идти в контратаку. Одновременно командование ВСУ стремится усилить там оборону, опасаясь прорыва ВС РФ.
Ключевой участок.
«Если говорить в целом по харьковскому направлению, то многие заявляют, что для ВСУ назревает “большой котел”. Я бы не сказал, что назревает именно “котел”, однако при этом российские войска активно маневрируют на флангах. Это действительно позволяет продвинуться дальше», — сказал Алёхин.
Он отметил, что основная задача ВС РФ на харьковском направлении — как можно ближе подойти к Харькову с разных сторон.
«И если говорить обобщенно, участок Меловое — Хатнее имеет ключевое значение, так как именно здесь российская армия может активно продвигаться с флангов», — обратил внимание Алёхин.
Националисты дерутся с теробороной ВСУ.
Из-за постоянных действий ВС РФ в рядах ВСУ в районе Мелового и Хатнего фиксируются паника, а также конфликты между боевиками, в итоге противник отказывается идти в контратаки.
«Дело в том, что на указанном участке “сборная солянка” из разных украинских военных: там и тероборонцы, и наёмники, и насильно мобилизованные. Российские штурмовые подразделения и десантные группировки войск “Север” оказывают сильное давление на них. В итоге боевики не выдерживают: начинается разброд, боевики конфликтуют между собой», — пояснил Алёхин поведение противника.
По словам военного эксперта, дошло даже до драк.
«Чтобы навести порядок, командование ВСУ разбавило формирования младшими офицерами из националистических формирований, в частности, подразделения “Кракен”*. Но в итоге у “кракеновцев”* произошел конфликт с теробороной, что еще сильнее снизило их боеспособность», — отметил Алёхин.
Фиксируются попытки дезертирства.
Активная работа российских РСЗО, беспилотников различных типов и дальнобойной артиллерии, а также осознание оперативно-тактической важности Мелового-Хатнего заставляет командование ВСУ предпринимать меры: перебрасывать резервы на данный участок и укреплять оборону. При этом все чаще происходят случаи дезертирства.
«Попытки сбежать с позиций на харьковском направлении фиксируются преимущественно среди принудительно мобилизованных жителей Харьковской области, которые любыми путями стараются уклониться от службы. Несмотря на низкий моральный дух личного состава, командование ВСУ все же стремится удержать позиции, осознавая риск оперативного коллапса», — подытожил Алёхин.
*Запрещённая в России террористическая организация.