В Ростовской области на трассе «М-4 Дон» грузовик сбил мужчину, менявшего колесо

В Ростовской области на трассе «М-4 Дон» произошла смертельная авария. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 30 декабря, на 1116 километре автодороги «М-4 Дон» в направлении на Москву. По предварительным данным, водитель грузовика допустил наезд на мужчину, который менял колесо на фуре. В результате аварии 48-летний человек скончался.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — говорится в сообщении.
