Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Останемся без праздника»: у омичей в доме на проспекте Маркса внезапно исчез газ

Жители дома жалуются, что представители аварийной службы приехали по вызову, «поковырялись», уехали, а газ так и не появился.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение об закончившемся в канун Нового года газе в жилом доме на проспекте Маркса появилось вчера, 30 декабря, в одном из омских телеграм-каналов. Омичи боятся, что останутся без праздничного ужина.

«Добрый день! На проспекте Маркса, в доме номер 38, закончился газ в газгольдере. Сегодня 30 декабря. Звонили, вызывали службу. Кто-то приезжал, поковыряли снег и уехали. Газа так и нет. Видимо, мы останемся без новогоднего стола…», — сообщает анонимный пользователь в телеграм-канале «Новости Омска. Жесть».

Никто из ответственных служб пока не прокомментировал данное сообщение. При этом комментаторы настоятельно рекомендовали жильцам дома постоянно звонить в диспетчерскую газовой службы, так как сообщения в соцсетях проблему не решат.