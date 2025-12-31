«Останемся без праздника»: у омичей в доме на проспекте Маркса внезапно исчез газ

Сообщение об закончившемся в канун Нового года газе в жилом доме на проспекте Маркса появилось вчера, 30 декабря, в одном из омских телеграм-каналов. Омичи боятся, что останутся без праздничного ужина.
«Добрый день! На проспекте Маркса, в доме номер 38, закончился газ в газгольдере. Сегодня 30 декабря. Звонили, вызывали службу. Кто-то приезжал, поковыряли снег и уехали. Газа так и нет. Видимо, мы останемся без новогоднего стола…», — сообщает анонимный пользователь в телеграм-канале «Новости Омска. Жесть».
Никто из ответственных служб пока не прокомментировал данное сообщение. При этом комментаторы настоятельно рекомендовали жильцам дома постоянно звонить в диспетчерскую газовой службы, так как сообщения в соцсетях проблему не решат.