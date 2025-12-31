Три финалиста: кто станет новым владельцем MobiUz?

Власти Узбекистана решили полностью выйти из капитала MobiUz и реализовать свою 100 процентную долю. На первом этапе свои ценовые предложения на покупку актива подали сразу 10 иностранных инвесторов. После этого началась многоступенчатая фильтрация: претендентов оценивали не только по сумме сделки, но и по другим ключевым параметрам — опыту работы, инвестиционным планам и условиям для рынка.
В итоге к финалу допущены три компании, предложившие самые высокие суммы и самые интересные условия. Именно эти три «финалиста» теперь получили дополнительное время — до 23 января 2026 года — чтобы ещё раз «освежить» свои предложения, добавить нули к сумме и, возможно, предложить новые плюшки. Теперь всё решит размер чека.
Кто эти загадочные инвесторы? Вот тут начинается самое интересное: имена компаний-финалистов власти пока держат в тайне. В официальных сообщениях — только сухие формулировки: «иностранные инвесторы с опытом и репутацией». Скептики уже строят предположения — не окажется ли среди финалистов очередная «офшорная прокладка», за которой всё равно стоят знакомые всем уши «местных инвесторов» под видом глобальных брендов?
Однако на рынке рассчитывают, что на этот раз всё пройдёт «по-взрослому»: в Узбекистан действительно придёт международный телеком-игрок с реальным опытом, а не псевдо-иностранная компания с пропиской на Кайманах и офисом где-нибудь на Чиланзаре.
От сделки ждут не только «прозрачного» инвестора и крупных вливаний, но и современных технологий, новых сервисов и, возможно, снижения тарифов для абонентов. Хотя последние годы практика показала: обещать можно всё, а вот выполнять — это уже другая история.
Финал этого «мобильного реалити-шоу» намечен на конец января. К этому времени финалисты должны окончательно «добить» друг друга ценовыми предложениями. Кто именно получит контроль над крупным телеком-оператором, пока загадка. Но держим кулаки, чтобы в этот раз реальным владельцем стала действительно международная компания, а не очередной местный бизнес под видом иностранцев.
Следим за развитием событий.