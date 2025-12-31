Три финалиста: кто станет новым владельцем MobiUz?

В итоге к финалу допущены три компании, предложившие самые высокие суммы и самые интересные условия. Именно эти три «финалиста» теперь получили дополнительное время — до 23 января 2026 года — чтобы ещё раз «освежить» свои предложения, добавить нули к сумме и, возможно, предложить новые плюшки. Теперь всё решит размер чека.