Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистанцы в прошлом году чаще всего летали в Москву

Vaib.uz (Узбекистан. 31 декабря). В канун Нового года авиационные власти страны опубликовали интересную статистику: какие авиамаршруты оказались самыми популярными среди жителей и гостей Узбекистана в уходящем году. Судя по цифрам, география перелётов весьма красноречиво иллюстрирует туристические и деловые настроения страны.

Источник: Vaib.Uz

Самым популярным международным направлением стал маршрут между Ташкентом и Москвой — этим рейсом воспользовались свыше 1,1 миллиона пассажиров. Россия традиционно занимает первую строчку в списке зарубежных поездок узбекистанцев: кто-то летит по работе, кто-то к родственникам, кто-то просто за новыми впечатлениями.

На втором месте — Ташкент-Стамбул-Ташкент: за год по этому маршруту улетели и прилетели 983 тысячи человек. Причём отмечен рост пассажиропотока на 3%, несмотря на насыщенность рынка.

Бронза у маршрута между Самаркандом и Москвой — в 2025 году этим рейсом воспользовались 586 149 пассажиров, что на 8% больше, чем годом ранее. Самарканд всё активнее включается в международные транспортные потоки.

В десятке самых популярных зарубежных рейсов также оказались направления:

Ташкент — Джидда.

Ташкент — Дубай.

Ташкент — Алматы.

Ташкент — Сеул.

Самарканд — Стамбул.

Ташкент — Санкт-Петербург.

Самый впечатляющий рост показал курортный маршрут между Ташкентом и Шарм-эш-Шейхом. Пассажиропоток увеличился сразу на 48% и превысил 210 тысяч человек! Похоже, узбекистанцы всерьёз распробовали египетский отдых, где есть всё, что надо: море, солнце, и никаких виз.

Среди внутренних направлений лидером стал рейс между Ташкентом и Ургенчем — 375 тысяч пассажиров (+18% за год). Второе место — Ташкент-Нукус-Ташкент (227 тысяч пассажиров), но здесь наблюдается спад на 10%: часть авиакомпаний сократила частоту рейсов или вовсе ушла с этого маршрута.

На третьем месте стабильный маршрут между Ташкентом и Бухарой — 187 тысяч пассажиров за год. Здесь изменений почти не было: стабильность, которой можно позавидовать.