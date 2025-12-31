Узбекистанцы в прошлом году чаще всего летали в Москву

Среди внутренних направлений лидером стал рейс между Ташкентом и Ургенчем — 375 тысяч пассажиров (+18% за год). Второе место — Ташкент-Нукус-Ташкент (227 тысяч пассажиров), но здесь наблюдается спад на 10%: часть авиакомпаний сократила частоту рейсов или вовсе ушла с этого маршрута.