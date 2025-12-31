Узбекистанцы в прошлом году чаще всего летали в Москву

Самым популярным международным направлением стал маршрут между Ташкентом и Москвой — этим рейсом воспользовались свыше 1,1 миллиона пассажиров. Россия традиционно занимает первую строчку в списке зарубежных поездок узбекистанцев: кто-то летит по работе, кто-то к родственникам, кто-то просто за новыми впечатлениями.
На втором месте — Ташкент-Стамбул-Ташкент: за год по этому маршруту улетели и прилетели 983 тысячи человек. Причём отмечен рост пассажиропотока на 3%, несмотря на насыщенность рынка.
Бронза у маршрута между Самаркандом и Москвой — в 2025 году этим рейсом воспользовались 586 149 пассажиров, что на 8% больше, чем годом ранее. Самарканд всё активнее включается в международные транспортные потоки.
В десятке самых популярных зарубежных рейсов также оказались направления:
Ташкент — Джидда.
Ташкент — Дубай.
Ташкент — Алматы.
Ташкент — Сеул.
Самарканд — Стамбул.
Ташкент — Санкт-Петербург.
Самый впечатляющий рост показал курортный маршрут между Ташкентом и Шарм-эш-Шейхом. Пассажиропоток увеличился сразу на 48% и превысил 210 тысяч человек! Похоже, узбекистанцы всерьёз распробовали египетский отдых, где есть всё, что надо: море, солнце, и никаких виз.
Среди внутренних направлений лидером стал рейс между Ташкентом и Ургенчем — 375 тысяч пассажиров (+18% за год). Второе место — Ташкент-Нукус-Ташкент (227 тысяч пассажиров), но здесь наблюдается спад на 10%: часть авиакомпаний сократила частоту рейсов или вовсе ушла с этого маршрута.
На третьем месте стабильный маршрут между Ташкентом и Бухарой — 187 тысяч пассажиров за год. Здесь изменений почти не было: стабильность, которой можно позавидовать.