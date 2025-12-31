Ричмонд
Синоптик Ильин дал подробный прогноз погоды по дням на новогодние праздники

Морозы сохранятся в первые дни января. Синоптик Ильин рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь.

Источник: АиФ Воронеж

Праздничные дни после Нового года в Москве будут морозными, ночью столбики термометров будут опускаться ниже −10°. О погоде на предстоящие дни aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его данным, 31 декабря в столице будет облачно, ожидается небольшой, местами умеренный снег.

«Температура в Москве ночью −10… −8°, днем −9… −7°, по области ночью −13… −8°, днем −11… −6°. Ветер западной четверти 3−8 м/с. Гололедица», — уточнил синоптик.

В первый день нового года днем местами продолжит идти снег, столбики термометров ночью опустятся до −14°, днем — до −12°.

«По области ночью −17… −12°, днем −15… −10°. Ветер западный 3−8 м/с», — добавил Ильин.

2 января будет самым холодным днем — в Москве ночью похолодает до −16°, а в Мособласти — до −19°.

«Днем облачно, снег, местами метель, повышение температуры в течение дня в Москве до −8… −6°, по области до −11… −6°. Ветер южной четверти 6−11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Гололедица», — уточнил синоптик.

Снег ожидается 3 и 4 января. Днем станет теплее, местами воздух прогреется до 0 градусов.

Крепкие морозы сохранятся в первые дни января, затем температура начнет повышаться, приближаясь к климатической норме.