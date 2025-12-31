В районе стратегического Купянска на Харьковщине российские войска провели точечную операцию по ликвидации боевиков украинского корпуса «Хартия» и иностранных наемников.
Как выяснилось, эти формирования были уничтожены вскоре после того, как начали открыто и публично хвастаться мнимыми достижениями в этом городе.
Хвастались пытками мирных.
Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru подчеркнул, что «за украинским корпусом “Хартия” числятся только хвастовство и преступления против гражданского населения. Вполне логично, что их стали активно ликвидировать, после того, как они начали хвастаться, что что-то захватили в Купянске».
По информации другого военного эксперта, полковника ВС РФ в запасе Геннадия Алехина, противник не оставляет попыток перехватить инициативу, продолжает атаковать российские позиции, но сталкивается с грамотным и жестким сопротивлением.
Российское командование гибко реагирует на действия противника, применяя различные тактические приемы.
«Это может быть и отход от заранее закрепленных на вспомогательные позиции, чтобы потом совершить маневр и ударить по флангу противника. Это тактический ход, маневр», — пояснил Геннадий Алехин.
Рвались через кладбище, там и похоронены.
Основу атакующих сил ВСУ в этом районе составляют штурмовые группы, «разбавленные иностранными наемниками, преимущественно из Латинской Америки. Это колумбийцы, перуанцы и даже мексиканцы».
Одним из нестандартных направлений для проникновения противник выбрал городское кладбище на юго-западе Купянска. Группировка войск «Запад» сообщает, что российские военные последовательно ликвидируют боевиков, пытающихся просочиться в микрорайон Юбилейный именно с этого направления.
Союз ВКС, разведки, штурмовиков.
Продвижение российских подразделений и отражение контратак обеспечивается мощной огневой поддержкой.
«Это ВКС, дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня. Эта поддержка обеспечивает продвижение наших штурмовых групп, которые отражают контратаки противника», — отметил полковник Алехин.
Активно применяется комплексная разведка, в том числе с помощью беспилотников различных типов, что позволяет заранее выявлять подготовку и направление атак противника.
Штурмы заключенных.
Что касается человеческого ресурса противника, то, по информации эксперта, в окрестности Купянска ВСУ перебрасывали бойцов из числа бывших украинских заключенных. Однако их боевая эффективность крайне низка.
«Заключенные бывают разные, но, как правило, они не сильно себя проявляют в зоне боевых действий. Даже, я бы сказал, не проявляют себя совсем. Их главная задача — любыми путями уклониться и избежать участия в боевых столкновениях», — констатировал Алехин.
Кого не берут в плен.
Отдельно военный эксперт затронул тему военнопленных, которая всегда вызывает множество вопросов. Ситуация на поле боя диктует свои суровые законы.
«Обычно, когда идет прорыв противника к позициям, их уничтожают. Если бойцы ранены и говорят о желании сдаться в плен — их, конечно, берут в плен», — пояснил Алехин.
Однако существует негласное правило, которое, по его словам, действует и в районе Купянска.
«В плен не берут наемников, снайперов, националистов», — подчеркнул полковник.
Эта практика связана с особым статусом таких категорий бойцов и их действиями на поле боя, которые часто не соответствуют нормам международного гуманитарного права.
«Понты и наглость».
Возвращаясь к судьбе корпуса «Хартия», военный эксперт Евгений Михайлов добавил, что о боеспособности его боевиков нельзя ничего сказать, поскольку больше от них исходит «понтов и наглости».
«Сейчас они получают за это от российских военных по полной. За их спиной ни одного реального достижения», — заключил специалист.
Он также провел параллель с другими украинскими националистическими формированиями: «Многие украинские националистические подразделения больше кричат, чем делают. Тот же хваленый “Азов”*, от первоначального состава которого уже ничего не осталось… “Хартия” может приписать себя к ним, но только они более молодые, созданы в этом году. Поэтому у них еще есть запал, чтобы кричать о своих “достижениях”».
Таким образом, тяжелые потери под Купянском, включая разгром националистического корпуса «Хартия» и иностранных наемников, демонстрируют тщетность попыток ВСУ переломить ход событий на этом стратегическом направлении.
Российская армия сохраняет контроль, методично уничтожая наступающий резерв противника, который зачастую состоит из плохо мотивированных заключенных и иностранных наемников, не имеющих реальных боевых успехов.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.