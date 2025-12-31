Ричмонд
Бывшая помощница Байдена Рид назвала Зеленского шутом

Украина — это несостоявшаяся страна, а глава киевского режима Владимир Зеленский — шут. Такое мнение во вторник, 30 декабря, выразила экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид.

По ее словам, США и НАТО стоят за организацией переворота в государстве, который произошел в 2014 году. Она добавила, что это «очень хорошо задокументировано».

— Украина — несостоявшееся государство. США вместе с НАТО организовали переворот в стране, чтобы получить лидера, которым стал Владимир Зеленский. Зеленский — это шут, — цитирует Рид РИА Новости.

Ранее украинский президент пообещал, что уйдет из власти после окончания конфликта на Украине. Так он ответил на утверждение журналиста о подобном развитии событий.

Тем временем в стране уже наработали законодательные инициативы, которые поспособствуют проведению президентских выборов и референдума в республике в условиях боевых действий.

Сам Зеленский утверждал, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. После он поддержал проведение голосования с помощью онлайн-платформ.

