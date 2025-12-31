Ричмонд
Засели в катакомбах: ВС РФ нашли и громят остатки ВСУ в Константиновке

Армия РФ контролирует большую часть Константиновки. Военный эксперт Гагин рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в городе.

Источник: Аргументы и факты

Ожесточенные бои за Константиновку идут в промышленном районе города, там большое количество предприятий, включая металлургический завод, в котором укрывается противник. Об этом заявил aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин.

«Сейчас бои идут в промышленном районе, там достаточно большой завод (металлургический — ред.). За такие объекты борьба всегда идет тяжело. Противнику есть, где укрываться. Работают артиллерия, авиация», — сказал Гагин, пояснив, что металлургический завод противник использует в качестве укрытия.

Он уточнил, что большую часть города контролируют российские военные.

Ранее командующий группировкой «Южная» Сергей Медведев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что под контролем ВС РФ находится до 45% Константиновки.

Также Гагин рассказал, что командование ВСУ бросило своих подчиненных в Константиновке и руководит ими на расстоянии по радиосвязи.