Лурье может заработать на мебели Долиной: VIP-интерьер оценили в миллион

Пока Лариса Долина покидает пятикомнатную квартиру в Хамовниках, главным предметом обсуждения становится не юридическая тяжба, а экстравагантный интерьер звезды. Публика, увидевшая внутреннее убранство, разделилась на тех, кто в шоке, и тех, кто увидел в этом «богемный шик». Для aif.ru эксперты оценили, сколько на самом деле стоят эти позолота и бархат и можно ли на них заработать.