Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ежемесячная выплата: кто вправе получать в Татарстане

Некоторые категории жителей Татарстана вправе получать ежемесячную денежную выплату. Ее сумма определяется в зависимости от причины ее назначения.

Источник: ИА Татар-информ

О том, кому именно полагается данная мера поддержки, — в материале «Татар-информа».

Кто имеет право на ежемесячную выплату.

— граждане с установленной инвалидностью;

— участники боевых действий;

— родственники погибших участников боевых действий;

— лица, которые в несовершеннолетнем возрасте находились в фашистских концлагерях во время Великой Отечественной войны;

— граждане, пострадавшие от радиационного воздействия в результате техногенных аварий или ядерных испытаний;

— Герои СССР и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои Труда РФ, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.

В случае если гражданин обладает правом на получение выплаты сразу по нескольким основаниям, предусмотренным одним и тем же законом, денежная поддержка будет назначена только по одному из них — тому, где предусмотрен наибольший размер выплаты.

Если же основания для назначения выплат закреплены в разных нормативных актах, гражданин может самостоятельно выбрать, по какому именно основанию он будет получать ежемесячную денежную выплату.