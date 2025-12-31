Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в канун Нового года

Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем соотечественникам, кто в эту новогоднюю ночь сражается на передовой, находится на боевом посту: мы гордимся вашим мужеством, самоотверженностью и благодарны вам за мир и безопасность на родной земле. Ждём вас и верим в Победу!