Новый год в Башкирии встретят со снегопадом и морозом

Синоптики рассказали, какая погода ждет республику в первые дни 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие новогодние праздники жителей Башкирии ждет переменчивая зимняя погода. Башгидрометцентр рассказал о погоде на ближайшие дни.

Сегодня, 31 декабря, пройдет под знаком небольших, а местами умеренных снегопадов. Ветер будет дуть с юга и юго-запада, его сила ожидается умеренной. Днем температура составит −5,-10°.

1 января осадки продолжатся. Снег, местами сильный, пройдет по южным районам республики. Ночью там возможна метель, что приведет к снежным заносам, образованию наката и гололедицы на дорогах. Ветер сохранит умеренную силу, направление останется южным. Ночью столбики термометров покажут −7,-12°, а в отдельные моменты, при прояснениях, температура может упасть до −17°. Днем будет немного теплее: −3,-8°.

2 января снегопады станут менее интенсивными и пройдут только местами. Ветер по-прежнему будет умеренным и южным. Ночью похолодает до −12,-17°, а при ясной погоде мороз усилится до −18,-23°. Дневная температура ожидается в пределах −7,-12°.

