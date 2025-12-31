Новый год в Башкирии встретят со снегопадом и морозом

1 января осадки продолжатся. Снег, местами сильный, пройдет по южным районам республики. Ночью там возможна метель, что приведет к снежным заносам, образованию наката и гололедицы на дорогах. Ветер сохранит умеренную силу, направление останется южным. Ночью столбики термометров покажут −7,-12°, а в отдельные моменты, при прояснениях, температура может упасть до −17°. Днем будет немного теплее: −3,-8°.