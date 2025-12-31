Члены музыкального дуэта «Синдром главного героя» уведомили россиян о случаях мошенничества перед новогодними праздниками. По данным группы, обманные схемы сейчас особенно актуальны. В связи с этим россиян призвали к бдительности. Об этом музыканты сообщили в своей группе во ВКонтакте.
Группа «Синдром главного героя» предупредила об уловках мошенников перед НГ. Фото: соцсети дуэта.
«В лучшем случае вы потеряете деньги. В худшем — свободу и жизнь. Берегите себя и будьте аккуратнее», — оповестила группа «Синдром главного героя» в соцсети.
В России тем временем начали распространять схему с якобы «переоформлением» тарифа интернета. Мошенники звонят жертвам и требуют код из смс. При звонке преступники называют домашний адрес россиян и предлагают сменить тариф интернета.