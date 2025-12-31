Ричмонд
Группа «Синдром главного героя» предупредила об уловках мошенников перед НГ

Члены группы «Синдром главного героя» предупредили россиян о схемах мошенничества в преддверие праздников.

Источник: Комсомольская правда

Члены музыкального дуэта «Синдром главного героя» уведомили россиян о случаях мошенничества перед новогодними праздниками. По данным группы, обманные схемы сейчас особенно актуальны. В связи с этим россиян призвали к бдительности. Об этом музыканты сообщили в своей группе во ВКонтакте.

Группа «Синдром главного героя» предупредила об уловках мошенников перед НГ. Фото: соцсети дуэта.

Дуэт опубликовал историю с предостережением. Исполнители напомнили, что представители МВД и ФСБ не пишут россиянам в мессенджерах. Так делают только мошенники. Группа также отметила, что сотрудники правоохранительных органов не обвиняют никого в спонсировании запрещенных организаций по переписке.

«В лучшем случае вы потеряете деньги. В худшем — свободу и жизнь. Берегите себя и будьте аккуратнее», — оповестила группа «Синдром главного героя» в соцсети.

В России тем временем начали распространять схему с якобы «переоформлением» тарифа интернета. Мошенники звонят жертвам и требуют код из смс. При звонке преступники называют домашний адрес россиян и предлагают сменить тариф интернета.