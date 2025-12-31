Группа «Синдром главного героя» предупредила об уловках мошенников перед НГ

Члены музыкального дуэта «Синдром главного героя» уведомили россиян о случаях мошенничества перед новогодними праздниками. По данным группы, обманные схемы сейчас особенно актуальны. В связи с этим россиян призвали к бдительности. Об этом музыканты сообщили в своей группе во ВКонтакте.