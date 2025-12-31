В Омске временно ограничат движение по улице Ленина

«Для проведения масштабного ежегодного событийного проекта “Зимний Любинский” будет прекращено движение транспортных средств на улице Ленина. Ограничение будет действовать на участке улицы Ленина — от транспортной развязки на площади Победы до улицы Партизанской с 20:00 31 декабря 2025 года до 20:00 11 января 2026 года. Проезд будет закрыт для всех видов транспорта», — говорится в сообщении городской администрации.