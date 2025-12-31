Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американец выиграл в лотерею 1,8 млрд долларов и не пришёл за деньгами

В США уже пять дней ждут победителя рождественского розыгрыша, который не забирает свои 1,8 млрд долларов.

Источник: Комсомольская правда

В США кто-то сорвал джекпот по время рожественского розыгрыша лотереи Powerball и уже пять дней не обращается за выигрышем. А это ни много ни мало, а 1,817 млрд долларов, что соответствует порядка 145 млрд рублей.

О счастливчике известно только, что он купил билет на автозаправке в городе Кабот, штат Арканзас, информирует издание 40/29 News.

А вот в Канаде намного дольше ищут человека, который выиграл 40 млн долларов и не пришёл за призом.

Тем временем британец, выигравший в лотерею почти 10 миллионов фунтов стерлингов (1,3 миллиарда рублей), за десять лет прокутил все деньги. У мужчины не осталось ни дома, ни машины, а на жизнь он зарабатывает тяжким физическим трудом.

Как житель Карелии выиграл в лотерею 25 миллионов рублей, не угадав ни одного числа, читайте здесь на KP.RU.