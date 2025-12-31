Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости нефти, полученной в результате непрозрачного расчета котировок международных ценовых агентств. Об этом заявил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев.
Международные ценовые агентства рассчитывают котировки на российскую нефть, опираясь на опросы трейдеров, которые ею торгуют. Артемьев считает этот метод непрозрачным — даже несмотря на то, что методики расчета котировок опубликованы в открытом доступе.
— Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Многие десятилетия это была просто такая тенденция, нам объясняли, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется. Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность, складываются очень серьезные условия для манипуляций, — отметил глава Петербургской биржи телеканалу «Россия 24».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что индийский конгломерат Reliance Industries, который был крупнейшим покупателем российской нефти в Индии, сообщил о полной остановке импорта сырья из страны для своего нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Джамнагаре.
Индийские банки, как сообщается, готовы проводить оплату за импорт российской нефти, но только в том в случае, если углеводород будет поступать от продавцов, не включенных в черный список, и транзакции будут соответствовать требованиям для освобождения от западных санкций.