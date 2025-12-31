В ледяном плену: полный актуальный прогноз погоды на новогодние каникулы

Первый день нового года не принесет оттепели, а, напротив, усилит хватку мороза. Синоптик предупреждает, что в первый день нового года днем местами продолжит идти снег, столбики термометров ночью опустятся до −14°, днем — до −12°. За городом будет еще суровее.