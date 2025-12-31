В ледяном плену: полный актуальный прогноз погоды на новогодние каникулы

Новогодние каникулы в столице рискуют стать по-настоящему сибирскими. Согласно свежему прогнозу от синоптика Александра Ильина из прогностического центра «Метео», праздничные дни после Нового года в Москве будут морозными, ночью столбики термометров будут опускаться ниже −10°.
Такая полноценная морозная атака потребует от москвичей и гостей города особой подготовки и осторожности.
Снежная сказка на Новый год.
Встреча Нового 2026 года пройдет под знаком снегопада. 31 декабря в столице будет облачно, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Атмосферу зимней сказки, однако, серьезно подпортят гололед и холод.
«Температура в Москве ночью −10… −8°, днем −9… −7°, по области ночью −13… −8°, днем −11…-6°. Ветер западной четверти 3−8 м/с. Гололедица», — уточнил синоптик.
Это значит, что путь на уличные гулянья и в гости должен быть продуман: обувь на нескользящей подошве и многослойная теплая одежда — обязательные условия.
Морозы крепчают.
Первый день нового года не принесет оттепели, а, напротив, усилит хватку мороза. Синоптик предупреждает, что в первый день нового года днем местами продолжит идти снег, столбики термометров ночью опустятся до −14°, днем — до −12°. За городом будет еще суровее.
«По области ночью −17… −12°, днем −15… −10°. Ветер западный 3−8 м/с», — добавил Ильин.
Такие температуры опасны для длительного пребывания на улице без теплой защиты, особенно для детей и пожилых людей.
Самый холодный день.
Но самый серьезный вызов ждет москвичей 2 января, который будет самым холодным днем. В Москве ночью похолодает до −16°, а в Мособласти — до рекордных −19°. Но и днем расслабляться не придется.
«Днем облачно, снег, местами метель, повышение температуры в течение дня в Москве до −8… −6°, по области до −11… −6°. Ветер южной четверти 6−11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Гололедица», — уточнил синоптик.
Сочетание сильного ветра, метели и мороза создает повышенный риск обморожений, а на дорогах ситуация станет чрезвычайно сложной из-за плохой видимости и снежных заносов.
Погодная передышка.
Небольшая передышка наступит лишь к концу недели. Снег ожидается 3 и 4 января. Днем станет теплее, местами воздух прогреется до 0 градусов.
В субботу, 3 января, будет облачно, временами снег. Температура ночью −11… −6°, днем −5… 0°. Ветер юго-западный 3−8 м/с.
В воскресенье, 4 января, облачно, ночью небольшой кратковременный снег, днем снегопад. Температура ночью −8… −3°, днем −6… −1°. Ветер юго-западный 2−5 м/с.
Снежно в Северной столице.
Отдельно синоптики дали прогноз и для жителей Северной столицы. В Санкт-Петербурге новогодняя ночь также будет снежной.
31 декабря будет облачно. Ночью снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный умеренный. Температура в течение суток −6… −8. На дорогах сложная обстановка.
А вот 1 января погода подарит небольшой просвет: ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный, днем переменный слабый. Температура воздуха ночью −10… −12, местами до −15, днем −9… −11. На дорогах гололедица.
Как обезопасить себя в морозные праздники?
Эксперты настоятельно рекомендуют ограничить время пребывания на улице, особенно в ночные и утренние часы 1 и 2 января. Одеваться по принципу «капусты», не забывать про шапку, шарф и варежки. Обувь должна быть теплой и с рельефной подошвой.
Автомобилистам стоит воздержаться от дальних поездок 2 января из-за метели, а перед выездом проверять состояние аккумулятора и зимней резины.
Быть предельно внимательными на тротуарах и переходах из-за гололедицы.
Новогодние праздники в наступающем 2026 году в столичном регионе будут красивой зимней сказкой и одновремннно настоящим испытанием на прочность. Планируя поездки, прогулки и выезды на природу, стоит сверяться с актуальными прогнозами и ставить безопасность на первое место.