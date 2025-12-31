Мерц заявил, что Германия — не «игрушка в руках великих держав»

Ранее сообщалось, что канцлер Германии считается «одним из самых чувствительных политиков» в истории страны. Судебные иски он начал подавать еще до назначения на пост главы правительства — с 2021 года. Среди высказываний, по которым велись проверки, — «маленький нацист» и «паршивый пьяница». По этим делам у подозреваемых даже проводились обыски.