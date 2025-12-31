Ричмонд
Мерц заявил, что Германия — не «игрушка в руках великих держав»

Германия — безопасная страна, способная самостоятельно решать все проблемы. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц в своем новогоднем обращении.

Он также заявил об угрозе безопасности на фоне конфликта России и Украины, подчеркнув необходимость укрепления обороны и защиты интересов Европы.

Мерц заверил, что Германия остается безопасной страной, и призвал опираться на уверенность, а не страх.

Помимо этого, канцлер анонсировал масштабные реформы в экономике, социальной и пенсионной системах для обеспечения устойчивости и межпоколенческого баланса. 2026 год он назвал возможной точкой перезапуска для Германии и Европы, призвав к доверию демократии, мужеству и готовности действовать ради мира и свободы.

— Мы сами держим в своих руках возможность справиться с каждым из этих вызовов собственными силами. Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не игрушка в руках великих держав. Наши руки не связаны, — цитирует Мерца Zeit.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии считается «одним из самых чувствительных политиков» в истории страны. Судебные иски он начал подавать еще до назначения на пост главы правительства — с 2021 года. Среди высказываний, по которым велись проверки, — «маленький нацист» и «паршивый пьяница». По этим делам у подозреваемых даже проводились обыски.

