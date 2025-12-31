В новогоднюю ночь в Перми будет снежно

В ночь с 31 декабря на 1 января по краю прогнозируется от −14°C до −9°C, на востоке будет немного холоднее — от −17°C до −15°C. Днем 1 января воздух прогреется до −12°…-7°C. В Перми Новогодняя ночь обещает быть комфортнее для празднования, чем предыдущие морозные дни. Температура ночью будет около −10°…-12°C.