В новогоднюю ночь в Перми будет снежно

Пермские синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей края в новогоднюю ночь. По прогнозу, она будет традиционно зимней — умеренно морозной и снежной. Такая погода вполне подходит для новогодних гуляний и создания праздничного настроения.
В ночь с 31 декабря на 1 января по краю прогнозируется от −14°C до −9°C, на востоке будет немного холоднее — от −17°C до −15°C. Днем 1 января воздух прогреется до −12°…-7°C. В Перми Новогодняя ночь обещает быть комфортнее для празднования, чем предыдущие морозные дни. Температура ночью будет около −10°…-12°C.
Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон, надвигающийся на Пермь, принесет за собой снегопады. Ветер будет южный 4−9 м/с. Днем 1 января ожидается −7°…-8°C.