Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новогоднюю ночь в Перми будет снежно

А температура опустится до −12.

Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 43% 757 мм рт. ст. +1°
Источник: Комсомольская правда

Пермские синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей края в новогоднюю ночь. По прогнозу, она будет традиционно зимней — умеренно морозной и снежной. Такая погода вполне подходит для новогодних гуляний и создания праздничного настроения.

В ночь с 31 декабря на 1 января по краю прогнозируется от −14°C до −9°C, на востоке будет немного холоднее — от −17°C до −15°C. Днем 1 января воздух прогреется до −12°…-7°C. В Перми Новогодняя ночь обещает быть комфортнее для празднования, чем предыдущие морозные дни. Температура ночью будет около −10°…-12°C.

Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон, надвигающийся на Пермь, принесет за собой снегопады. Ветер будет южный 4−9 м/с. Днем 1 января ожидается −7°…-8°C.