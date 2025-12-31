Губернатор Текслер поздравил жителей Челябинской области с Новым годом. Видео

Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Новым годом.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Он пожелал всем радости и благополучия, крепкого здоровья и скорой Победы.
«Друзья, поздравляю всех с наступающим 2026 годом! Пусть новый год принесёт в каждый дом радость и благополучие», — сказал глава региона.
Текслер пожелал крепкого здоровья. Он добавил, что пусть каждый, кто ожидает своих родных, непременно дождется их возвращения. Кроме того, он пожелал всем общей Победы.
Губернатор региона отметил, что уходящий год оказался богатым на события и испытания. «Нам многое удалось сделать и преодолеть. Вместе мы доказали, что наша сила — в умении работать плечом к плечу, помогать друг другу и не сдаваться», — добавил он.