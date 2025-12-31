Россияне столкнулись со сложностями при снятии наличных, а банкоматах

При снятии крупной суммы с банкомата операция блокируется.
Российские банки усилили процедуры проверки при операциях по снятию крупных сумм наличных через банкоматы. При попытке совершить такую операцию она может быть временно заблокирована для дополнительного подтверждения клиентом, пишут СМИ.
При запросе на выдачу значительной суммы операция приостанавливается, после чего на телефон клиента поступает звонок от банка с просьбой подтвердить своё намерение. После успешного подтверждения система разрешает повторить попытку снятия средств через несколько минут, и тогда клиент получает запрошенную сумму, отмечает РИА Новости.
Ранее стало известно, что ЦБ РФ расширит список признаков мошеннических переводов с 1 января 2026 года, в них войдут перевод средств человеку, с которым у отправителя не было финансовых операций за последние полгода. Об этом пишет RT. Также ЦБ позволит пополнять счет наличными через банкомат любого банка с помощью СБП, отмечает 360.ru.