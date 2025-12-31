Россияне столкнулись со сложностями при снятии наличных, а банкоматах

Ранее стало известно, что ЦБ РФ расширит список признаков мошеннических переводов с 1 января 2026 года, в них войдут перевод средств человеку, с которым у отправителя не было финансовых операций за последние полгода. Об этом пишет RT. Также ЦБ позволит пополнять счет наличными через банкомат любого банка с помощью СБП, отмечает 360.ru.