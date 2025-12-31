Эксперт Головачев заявил, что глобализация унифицировала начало года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Принятое в западной культуре начало года с 1 января стали отмечать по всему миру благодаря глобализации, но во многих странах, например в юго-восточной Азии, сохраняются и традиционные праздники, сообщил ТАСС замдиректора по научной работе Института востоковедения РАН Валентин Головачев.
«Сейчас, в эпоху глобализации, все празднуют Новый год 1 января. В Китае еще 30 лет назад не праздновали 1 января Новый год, а сейчас празднуют с большим удовольствием — если вы окажетесь сейчас в Китае, то увидите, что там стоят украшенные елки, что люди отмечают Рождество и Новый год», — привел в пример ученый.
Он напомнил, что при этом так называемый китайский новый год известен во всем мире. На самом деле это «Праздник весны» — он отмечается по лунному календарю (который не совпадает с календарным, а значит, каждый раз приходится на другую дату), и с него в восточной культуре традиционно начинался год. Аналогичная традиция сохранилась и в соседних странах, культура которых формировалась под сильным китайским влиянием.
Схожие праздники есть и в российских регионах. В Бурятии праздник Белого месяца Сагаалган и сейчас объявляется нерабочим днем — в регионе проходят масштабные празднования. В этот же день в Туве будет схожий праздник Шагаа, на Алтае — Чагаа байрам. А вот в Калмыкии, которая также является буддийским регионом, отмечают Зул (в переводе с монгольского — «лампада») — древний праздник по тибетскому лунному календарю, посвященный уходу из этого мира основателя тибетской буддийской школы Гелуг Чже Цонкапы, а также символизирует наступление Нового года. Причем празднуется Зул не в начале, а в конце календарного года.
Свои «новогодние» праздники есть не только у буддистов. Представители тюркских и иранских народов празднуют Навруз — по данным ООН, приход весны и возрождение природы в день осеннего равноденствия отмечают более 300 млн человек на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. А у коренного народа Новой Зеландии маори Новый год связан с появлением на небе звездного скопления Плеяды — и созвездие, и праздник здесь называют Матарики. На сайте парламента Новой Зеландии сообщается, что с 2022 года он является государственным праздником и отмечается по лунному календарю в июне или июле.
Эфиопия и Эритрея 11 сентября отмечают праздник Энкутаташ — день подношения драгоценностей: по преданию, в этот день царица Савская вернулась к своему народу из поездки к царю Соломону, и подданные одаривали ее. Сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Игорь Котин отмечает, что в Индии сразу два важных сельскохозяйственных праздника — Дивали и Холи — отмечаются в центре полугодий, в начале весны и осенью, выступая общенародными новогодними торжествами.