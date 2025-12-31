Эксперт Головачев заявил, что глобализация унифицировала начало года

Свои «новогодние» праздники есть не только у буддистов. Представители тюркских и иранских народов празднуют Навруз — по данным ООН, приход весны и возрождение природы в день осеннего равноденствия отмечают более 300 млн человек на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. А у коренного народа Новой Зеландии маори Новый год связан с появлением на небе звездного скопления Плеяды — и созвездие, и праздник здесь называют Матарики. На сайте парламента Новой Зеландии сообщается, что с 2022 года он является государственным праздником и отмечается по лунному календарю в июне или июле.