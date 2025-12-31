Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поздравил жителей с наступающими праздниками. Видео

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поздравил горожан с наступающим Новым годом. Он пожелал здоровья, благополучия и долгожданной Победы.

Алексей Лошкин поздравил горожан с наступающими праздниками.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поздравил горожан с наступающим Новым годом. Он пожелал здоровья, благополучия и долгожданной Победы.

«Пусть в каждой семье, где верят и ждут, горит свет надежды на скорейшее возвращение родных. А наш общий дом — Челябинск — становится ещё комфортнее и добрее для всех нас!» — отметил Лошкин.

Глава города пожелал всем жителям крепкого здоровья, благополучия и долгожданной Победы. «С наступающим Новым годом, дорогие челябинцы!» — сказал Лошкин. Чуть ранее с наступающим Новым годом жителей региона поздравил губернатор Алексей Текслер.