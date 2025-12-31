Мэр Челябинска Алексей Лошкин поздравил жителей с наступающими праздниками. Видео

Алексей Лошкин поздравил горожан с наступающими праздниками.
Мэр Челябинска Алексей Лошкин поздравил горожан с наступающим Новым годом. Он пожелал здоровья, благополучия и долгожданной Победы.
«Пусть в каждой семье, где верят и ждут, горит свет надежды на скорейшее возвращение родных. А наш общий дом — Челябинск — становится ещё комфортнее и добрее для всех нас!» — отметил Лошкин.
Глава города пожелал всем жителям крепкого здоровья, благополучия и долгожданной Победы. «С наступающим Новым годом, дорогие челябинцы!» — сказал Лошкин. Чуть ранее с наступающим Новым годом жителей региона поздравил губернатор Алексей Текслер.