Кульберг призвал свердловчан избавиться от наследия Ленина

Митрополит выразил благодарность врачам, которые отстаивают приоритет сохранения жизни (архивное фото).
Митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг) поддержал решение трех частных клиник Екатеринбурга отказаться от проведения абортов. Об этом глава Екатеринбургской епархии заявил в своем telegram-канале. По его словам, эта инициатива стала заметным событием для жителей региона и связана с демографической ситуацией в России.
«Во-первых, за этими решениями стоят титанические усилия руководства региона. Низкий поклон за инициативу, которая спасает человеческие жизни! Во-вторых, сами врачи. Пересматривают подходы, доставшиеся нам от Советского времени. Аборты легализовал в 1920 году Ленин. В-третьих, нам всем предстоит жить в России. И любой шаг, направленный на сбережение народа — это хорошо и правильно. И каждому доктору, который сегодня отзывается на призыв о сохранении жизни, наши потомки скажут большое человеческое спасибо!», — написал митрополит.
Ранее URA.RU сообщало, что сеть частных клиник «Гармония» в Екатеринбурге прекратила оказание услуги по искусственному прерыванию беременности. Об этом в эфире телеканала «4 канал» заявил директор медцентра Леонид Хаютин. Он объяснил решение ухудшением демографической ситуации в России и подчеркнул «приверженность ценностям сохранения жизни, материнства и семьи». «Гармония» стала третьей частной клиникой на Урале, отказавшейся от этой услуги.
До этого об отказе от проведения абортов объявили еще два частных медучреждения Екатеринбурга — медицинский центр «Шанс» и Екатеринбургский медицинский центр (ЕМЦ). В клиниках сообщили, что продолжат оказывать консультационную и иную профильную помощь пациенткам, однако услуга по прерыванию беременности более предоставляться не будет.