Кульберг призвал свердловчан избавиться от наследия Ленина

«Во-первых, за этими решениями стоят титанические усилия руководства региона. Низкий поклон за инициативу, которая спасает человеческие жизни! Во-вторых, сами врачи. Пересматривают подходы, доставшиеся нам от Советского времени. Аборты легализовал в 1920 году Ленин. В-третьих, нам всем предстоит жить в России. И любой шаг, направленный на сбережение народа — это хорошо и правильно. И каждому доктору, который сегодня отзывается на призыв о сохранении жизни, наши потомки скажут большое человеческое спасибо!», — написал митрополит.