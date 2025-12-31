В Ростовской области сотрудники МЧС перешли к работе в усиленном режиме

Сотрудники Донского МЧС России переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Все пожарно-спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности на срок с 30 декабря по 12 января. При возникновении чрезвычайных происшествий на помощь жителям региона готовы прийти две с половиной тысячи сотрудников МЧС с привлечением 500 единиц спецтехники.
Безопасность на водоемах будут обеспечивать более 400 спасателей, 80 специальных плавсредств и более 130 автомобилей для перевозки личного состава и снаряжения.
Обратиться за помощью в экстренной ситуации можно по номеру — 112.
