Украинский депутат сравнил Путина и Трампа со Сталиным и Рузвельтом

По его мнению, обсуждать гарантии безопасности Украине от Евросоюза бессмысленно, так как тот сам нуждается в защите. При этом депутат отметил, что переговоры Путина и Трампа на Аляске могут поставить вопрос о разделе Европы на сферы влияния.