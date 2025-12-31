Украинский депутат сравнил Путина и Трампа со Сталиным и Рузвельтом

Экс-депутат Верховной Рады Украины Юрий Михальчишин сравнил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с Иосифом Сталиным и Франклином Рузвельтом.
Михальчишин допустил повторение Тегеранской или Ялтинской конференции времен Второй Мировой войны.
— Только в формате, когда новейший Сталин и новый Рузвельт будут встречаться без новейшего Черчилля, потому что его просто-таки нет и, к сожалению, быть не может, — цитирует украинского депутата Lenta.ru.
28 декабря между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Тогда же Дональд Трамп сообщил, что разговор с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским, который начался после беседы с Путиным, прошел хорошо. По его словам, прямо сейчас идут финальные стадии переговоров по Украине.